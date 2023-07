Traffico bloccato in entrambe le direzioni. Sul posto i soccorsi per gli automobilisti intossicati

Un pullman che viaggiava sull’autostrada A12 Genova-Rosignano, dalla Spezia in direzione del capoluogo ligure, ha preso fuoco nel tardo pomeriggio nel tratto tra Recco e Nervi, all’interno della galleria Monte Giugo. Traffico bloccato in entrambe le direzioni con pesanti ripercussioni su tutta la viabilità. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco, ambulanze del 118 e automediche per prendere in carico i primi automobilisti che hanno respirato fumo all’interno della galleria. Si segnalano code verso Genova lunghe 4 km e in direzione di Livorno di 3 km.

Protezione civile assiste auto in coda

La protezione civile regionale della Liguria sta intervenendo con la colonna mobile per assistere le persone in coda con rifornimenti di acqua dopo l’incendio del pullman. Al momento vige l’obbligo di uscita a Nervi e Recco.

Regione Liguria: 11 persone in ospedale

“Regione Liguria è in contatto con tutti i sindaci dell’area interessata per agevolare il passaggio delle auto sulla viabilità ordinaria”. È quanto si legge in una nota della regione. “L’appello è a non utilizzare l’autostrada nelle zone interessate al blocco della viabilità”, prosegue il documento, aggiungendo che “al momento 11 persone coinvolte sono state trasportate all’ospedale San Martino di Genova”

