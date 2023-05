Non ci sono feriti o intossicati

Paura nel pomeriggio per un grosso incendio divampato nel pieno centro storico, in via della Maddalena, a Genova. Le fiamme sarebbero partite dall’ultimo piano di una palazzina. Sul posto vigili del fuoco, polizia di stato e municipale e soccorritori. L’intervento è in corso in questi minuti, per permettere le operazioni di spegnimento è stata chiusa la strada. Al momento non risulterebbero feriti o intossicati.

