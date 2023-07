Un 47enne è stato denunciato

Un uomo di 47 anni è stato denunciato per una violenta aggressione e insulti razziali a un ragazzo disabile. É successo a Monza dove ieri, due pattuglie delle Volanti sono intervenute nei pressi di un’attività commerciale di via Buonarroti: un capannello di persone bloccava l’uomo che, nonostante l’intervento dei poliziotti, tentava di divincolarsi continuando ad inveire contro la vittima, di origini egiziane, insultandola per il colore della pelle e per la sua disabilità.L’aggressore aveva già a suo carico numerose segnalazioni per reati contro la persona e il patrimonio.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, mentre il ragazzo si trovava a viaggiare seduto in un autobus di linea, veniva avvicinato dall’uomo il quale dopo averlo fissato iniziava ad aggredirlo verbalmente urlandogli contro insulti razziali per il colore della pelle, minacciando di picchiarlo.Il ragazzo, peraltro disabile, impaurito dalla situazione, contattava telefonicamente il padre per chiedergli di aspettarlo alla sua fermata, ma avendo notato che l’aggressore scendeva alla fermata precedente, richiamava il padre per comunicargli che non era più necessario che lo raggiungesse.Però una volta sceso anche lui dall’autobus e incamminatosi su via Buonarroti, veniva raggiunto alle spalle dell’uomo il quale iniziava a spintonarlo fino a farlo cadere al suolo, insultandolo per il colore della pelle. Il padre della giovane vittima giunto comunque sul posto, nonostante avesse tentato di porre fine alle violenze contro il figlio, non riusciva nel suo intento e l’aggressore sferrava al giovane un pugno sul lato sinistro del volto, lasciandolo dolorante.

Gli agenti, dopo aver richiesto l’intervento di personale medico per fornire al giovane le prime cure necessarie, hanno denunciato il 47enne per lesioni, percosse ed ingiuria aggravate dall’odio razziale e dalla minorata difesa, attivando la procedura del Codice Rosso.Il Questore della provincia di Monza e della Brianza, Marco Odorisio, ha iattivato la Divisione Polizia Anticrimine disponendo l’applicazione della misura di prevenzione personale dell’Avviso orale nei confronti del 47enne, risultato essere stato già condannato e denunciato, a vario titolo, per reati in materia di stupefacenti, riciclaggio, furto aggravato, lesioni personali, danneggiamento, ingiurie.

