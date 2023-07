Possibili disagi in tutta Italia per la mobilitazione del sindacato Faisa Confail

Possibili disagi su autobus, metro e tram in tutta Italia a causa dello sciopero nazionale di 24 ore indetto per oggi, 7 luglio, dal sindacato Faisa Confail. A Roma è chiusa la metro A, mentre ci sono possibili rallentamenti sulla metro B/B1 e sulla linea Termini-Centocelle. Atac, società del trasporto pubblico romana, informa che sono possibili inoltre anche riduzioni delle corse per bus e tram. Lo sciopero è stato indetto, come reso noto dall’organizzazione sindacale nei giorni scorsi, per il mancato confronto sugli adeguamenti contrattuali.

A Milano circolazione regolare

La circolazione delle linee metropolitane, a Milano, è regolare sull’intera rete, nonostante lo sciopero nazionale del trasporto pubblico di 24 ore. Lo comunica Atm, azienda del trasporto milanese. Anche dopo le 8.45, bus, tram e filobus sono in servizio. Tempi di attesa e informazioni sono disponibili sulla app di Atm. Il prossimo aggiornamento sullo sciopero è in programma alle 18.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata