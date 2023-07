Il direttore Cristiano Cozzi: "Parte della struttura è agibile"

Rientreranno nella casa di riposo per Coniugi alcuni dei pazienti feriti nel rogo scoppiato nella notte nella struttura sanitaria di Milano: “Saranno dimessi nel primo pomeriggio, stiamo organizzando il loro rientro o in questa struttura o in altre strutture che stiamo predisponendo”, ha dichiarato Cristiano Cozzi, direttore della Protezione civile di Milano. “Parte della struttura è agibile, infatti quasi la metà dei degenti sono ancora all’interno”, ha aggiunto.

