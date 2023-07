I pm meneghini hanno aperto un fascicolo sul caso

Nella casa di riposo per coniugi di Milano dove la notte tra giovedì e venerdì è scoppiato un incendio che ha causato 6 morti e 80 intossicati, oltre alla procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano è presente anche il procuratore capo di Milano, Marcello Viola. “Non ci sono elementi per pensare al dolo. Stiamo cercando di capire cosa è successo. C’è un fascicolo, ci sono magistrati che stanno lavorando insieme alla polizia e ai vigili del fuoco, ci vorrà tempo, è ancora troppo presto per un’ipotesi di reato”, ha detto Viola.

