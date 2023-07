La madre dell'uomo è da mesi nella struttura dove è divampato il rogo nella notte

“Questa è una struttura ben organizzata, i pazienti sono molto curati, non ci sono stati problemi fino a ora. Mia mamma è qui da mesi però è molto seguita, nulla da ridire“. Così il figlio di una donna ospite alla Casa di riposo per coniugi di Milano dove stanotte è divampato un incendio. Le vittime sono 6 e 80 le persone intossicate. “Mi sono spaventato, ho ricevuto una telefonata da mio fratello che ha sentito il notiziario. Mia mamma era ospite nella casa di riposo, mi sto informando se si può entrare per vederla. Non è stata ricoverata in ospedale. Ho parlato telefonicamente e mi hanno detto che sta bene, di stare tranquilli ma io voglio vederla”, ha spiegato.

