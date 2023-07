Lamberto Bertolè: "Alcune persone in codice verde dovrebbero tornare nella struttura"

“Stiamo lavorando per preparare la ricollocazione delle persone in codice verde che dovrebbero essere dimesse a breve. Alcune torneranno nella struttura, gli altri nelle altre strutture convenzionate in città”. Così l’assessore al Welfare del comune di Milano, Lamberto Bertolè, dopo l’incendio alla Casa di riposo per coniugi che ha causato 6 vittime e un’ottantina di ricoverati. Due sono in codice rosso. La Casa di riposo per coniugi è una struttura di proprietà del comune di Milano affidata a un ente gestore. All’interno c’erano 165 persone tra personale e ospiti.

