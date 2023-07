La partenza è stata eccezionalmente posticipata dal primo sabato del mese a giovedì 6 luglio

Sono iniziati i saldi estivi in tutta Italia, quest’anno leggermente in ritardo rispetto agli anni scorsi. La partenza, normalmente prevista per il primo sabato del mese (in questo caso sarebbe stato l’1 luglio) per il 2023 è stata eccezionalmente posticipata a giovedì 6. E forse è questo, la partenza in un giorno infrasettimanale, il motivo per cui camminando per Corso Vittorio Emanuele o Via della Spiga, classiche zone di shopping del centro di Milano, ancora non si vedono le tradizionali code fuori dai negozi e i gruppi di clienti carichi di sacchetti coi marchi dei negozi. Gli ingressi e la via per il momento non sono più affollati del solito, con il solito viavai di turisti che non sembrano particolarmente interessati agli acquisti. E pur essendo segnalati da numerosi cartelli con l’indicazione degli sconti praticati, forse i negozi dovranno aspettare ancora l’assalto dei clienti. “La durata dei saldi”, secondo le indicazioni riportate dal sito di Regione Lombardia, “è di 60 giorni”. Gli sconti quindi potranno durare al massimo fino a domenica 3 settembre.

