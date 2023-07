La proclamazione è avvenuta in collegamento dall'Egitto perché il giovane ricercatore non ha avuto l'autorizzazione a venire in Italia

Patrick Zaci si è laureato con 110 e lode nella laurea magistrale in Letterature moderne comparate post coloniali curriculum Gemma – Women’s and Gender Studies (Studi di Genere e delle Donne). La proclamazione è avvenuta questa mattina in collegamento dall’Egitto perché il giovane ricercatore non ha avuto l’autorizzazione a venire in Italia per la discussione della tesi e cerimonia.

Schlein: “Congratulazione per la laurea, ti aspettiamo qui”

“Congratulazioni Patrick per la tua laurea: noi avremmo voluto gridarti ‘dottore, dottore’ sotto i portici di Bologna e ti aspettiamo a braccia aperte. Non ci stancheremo mai di lottare per la tua libertà”. Così in una nota la segretaria del Pd, Elly Schlein, dopo la laurea di Patrick Zaki all’Università di Bologna in Letterature moderne, comparate e postcoloniali con 110 e lode.

M5S: “Augurio è che presto festeggi laurea a Bologna”

“Rivolgiamo i più sinceri complimenti e i migliori auguri a Patrick Zaki per il conseguimento della sua laurea. Sarebbe stato bello e soprattutto giusto che Patrick avesse potuto discutere la tesi in quella che è ormai la sua Bologna. Speriamo con tutto il cuore che presto possa festeggiare lì questo importante traguardo. L’augurio più grande è che la giornata di oggi sia di buon auspicio per un futuro ricco di soddisfazioni e soprattutto di piena libertà”. Così gli esponenti del Movimento 5 Stelle in commissione cultura alla Camera e al Senato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata