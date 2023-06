Le autorità egiziane non gli hanno concesso la possibilità di tornare a Bologna per discutere la tesi

Mercoledì Patrick Zaki completa il suo corso di studi laureandosi al Master Gemma in Women’s e Gender studies dell’Università di Bologna e sarà proclamato dottore. A rendelo noto è una nota dell’università che fa sapere che la cerimonia si terrà in collegamento online.

La cerimonia è prevista alle ore 9.30 presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne a Via Filippo Re, 8 a Bologna. Saranno presenti: Giovanni Molari, Rettore dell’Università di Bologna Rita Monticelli, Coordinatrice del Master europeo Erasmus Mundus Gemma – Women’s and Gender Studies. Zaki aveva presentato una richiesta al pubblico ministero egiziano per venire in Italia per laurearsi e poi ritornare per le udienze del processo in Egitto entro il 18 luglio.

