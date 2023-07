Maxi truffa nel quartiere Parioli di Roma, dove una coppia di anziani, di 83 e 87 anni, è stata derubata di beni per un milione di euro. È successo ieri nel primo pomeriggio: le vittime sono state contattate da un uomo che si è presentato come funzionario delle poste e ha riferito che un loro parente era in gravi difficoltà economiche e aveva bisogno di aiuto.

Poco dopo l’uomo si è presentato in casa dei due anziani e si è fatto consegnare denaro, gioielli e monete per un valore complessivo di un milione di euro. Solo la sera, a distanza di ore, i due anziani hanno denunciato quanto avvenuto. Sulla vicenda indaga il commissariato Villa Glori.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata