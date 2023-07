L'uomo già condannato a 11 anni di reclusione è agli arresti domiciliari

Una donna di 33 anni si è tolta la vita in provincia di Caltanissetta per paura delle violenze dell’ex compagno, già condannato e agli arresti domiciliari. La vittima già nel 2020 aveva denunciato l’uomo per violenza sessuale minacce e lesioni. Il 26enne cittadino romeno è stato condannato per questi reati sia in primo che in secondo grado a 11 anni di reclusione.

L’incubo per la donna è ricominciato quando l’uomo, Razvan Birzoi, ha ottenuto di scontare la pena agli arresti domiciliari. A quel punto sono riprese le minacce. La donna il 28 giugno ha denunciato nuovamente le minacce. Immediato è scattato l’aggravamento del regime detentivo per il 26enne. Ma questo non ha scongiurato il peggio. La donna è stata trovata priva di vita.

