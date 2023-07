La scomparsa era stata denunciata giorni fa. Non si esclude ipotesi suicidio

Ne era stata denunciata la scomparsa giorni fa e oggi il corpo è stato trovato all’ottavo piano dell’ospedale Santo Spirito di Pescara. Da fonti di polizia non si tratterebbe di un ricoverato del presidio, ma di un uomo, non anziano, che soffriva di qualche disagio di natura psichica, forse legato alla depressione, che potrebbe aver raggiunto il nosocomio nella fine settimana, quando gli ambulatori restano chiusi. L’uomo si è recato nella toilette aperta al pubblico dell’ambulatorio, dove vengono eseguite le ecografie, esterno ai reparti. Del caso di sta occupando la polizia della questura di Pescara che sta eseguendo gli accertamenti necessari per procedere a contattare i familiari. Non si esclude l’ipotesi di suicidio.

