Prima visita del commissario alla Ricostruzione accompagnato dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini

È iniziata con il sorvolo in elicottero sulle aree colpite dall’alluvione la visita del commissario alla Ricostruzione in Emilia-Romagna, generale Francesco Paolo Figliuolo, accompagnato dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, la vicepresidente con delega alla Protezione civile, Irene Priolo, e il sottosegretario alla Presidenza della Giunta, Davide Baruffi. Al rientro a Bologna, il commissario Figliuolo ha proseguito la giornata incontrando, nella sede della Regione, i presidenti delle Province colpite, con loro anche il sindaco di Forlì, e poi i componenti il Patto per il Lavoro e per il Clima.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata