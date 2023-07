È morta a 101 anni Elisabetta Baldi Caponnetto, moglie del giudice antimafia Antonino Caponnetto che guidò il pool antimafia dal 1983. ‘Ciao nonna Betta’ si legge sul sito della Fondazione Caponnetto. “Una grande perdita. Condividere con Elisabetta Baldi Caponnetto la Presidenza Onoraria della Fondazione è stato per me un grande onore e da oggi, ancora di più, una grande responsabilità. Il mio cordoglio e il mio abbraccio alla famiglia“, ha dichiarato Giuseppe Antoci, che nel suo incarico di Presidente Onorario della Fondazione ha affiancato in questi anni proprio la moglie del giudice, che ne ricopriva il ruolo dalla costituzione.

