In due valigie rinvenuti oltre due milioni di euro in contanti

La Guardia di Finanza di Reggio Calabria, ha eseguito un provvedimento di prevenzione patrimoniale della confisca di beni – per un valore complessivo stimato in circa 3,5 milioni di euro – riconducibili ad un imprenditore reggino, operante nel settore del commercio carburanti. In due valigie rinvenuti oltre due milioni di euro in contanti. L’uomo era già entrato in un’indagine sulla ‘Ndrangheta del 2021.

