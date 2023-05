La Guardia di Finanza di Caltanissetta ha confiscato beni per otto milioni di euro a un esponente della mafia ennese, già condannato in via definitiva nel 2015 per associazione mafiosa per la sua appartenenza al clan di Pietraperzia. L’uomo – secondo l’accusa – si sarebbe occupato di reimpiegare capitali di illecita provenienza in attività produttive del nord Italia, in particolare nella compravendita di autovetture di grossa cilindrata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata