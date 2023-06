Nelle ultime 24 ore gli approdi sull'isola sono stati 2.033. Hotspot di nuovo al collasso

Proseguono gli sbarchi a Lampedusa. Nella notte si sono verificati altri sette sbarchi con circa 252 migranti approdati nell’isola. Nelle ultime 24 ore gli approdi sono stati di circa 2.033 persone. L’hotspot di contrada Imbriacola è di nuovo al collasso. Alcuni dei naufraghi sbarcati nella notte hanno riferito ai soccorritori che vi sarebbero dei compagni di viaggio dispersi.

Alarm Phone: perso contatto con barca partita da Sfax

Alarm Phone fa sapere che vi sarebbero circa 40 persone delle quali non si hanno più notizie da ieri alle 22 circa. Le persone si trovavano a bordo di un’imbarcazione partita da Sfax, in Tunisia, e diretta in Italia. Ad Alarm Phone avevano detto che la barca stava per affondare e non sono riusciti a trasmettere la propria posizione con il Gps.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata