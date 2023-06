Due uomini sono stati arrestati per l’omicidio di Alessandro Castellaccio, morto il 24 giugno dopo un pestaggio subito una settimana prima, in strada a Tivoli, vicino a Roma. I due, cittadini romeni, sono stati arrestati dai carabinieri e portati in carcere con l’accusa di omicidio volontario in concorso. I fatti risalgono a domenica 18 giugno: la vittima, operatore socio sanitario presso l’ospedale della cittadina, è stata aggredita a seguito di una lite nei pressi di un bar. Castellaccio si è lamentato per gli eccessi di schiamazzi in strada, sotto all’appartamento in cui viveva, e la discussione è degenerata.

Gli aggressori erano ubriachi: uno di loro ha colpito l’uomo con un pugno violentissimo che lo ha fatto cadere a terra privo di sensi. Il pestaggio è proseguito con calci su corpo e viso “…come tirasse un calcio ad un pallone”, hanno raccontato i testimoni, alcuni dei quali hanno tentato in vano di frenare la furia dei due aggressori.

Quando soccorritori e forze dell’ordine sono intervenute sul posto, l’uomo giaceva a terra in fin di vita e, ricoverato d’urgenza, sarebbe morto sei giorni dopo per la grave emorragia cerebrale provocata dai colpi.

