Evacuata in via precauzionale anche l'Università

A seguito del terremoto di magnitudo 3.7 registrato stamani a 4 chilometri a nord est di Poggibonsi, è stato evacuato, per precauzione, il Duomo di Siena, ancora pieno di turisti. La scossa ha fatto sì che cadessero alcuni intonaci dal Battistero della Cattedrale. Disposta anche l’immediata chiusura degli edifici dell’Universita’ degli studi di Siena, così come tutti i musei comunali (Museo Civico, Museo dell’Acqua e Torre del Mangia) per oggi e domani.

