L'infelice uscita della consigliera Felicia Grazia Scafiddi (FdI) è diventata virale sui social

È bagarre in aula, a Lissone, provincia di Monza Brianza. In Consiglio comunale, la consigliera Felicia Grazia Scafiddi, in quota Fratelli d’Italia, dice: “Ho più amici gay che normali, li tratto come qualsiasi altra persona normodotata”. Rispondendo alle opposizioni che le fanno notare la cosa, Scafiddi aggiunge: “Posso anche essere emozionata e sbagliare, ma tu non sbagli mai? Li tratto come tratto gli etero”.

A denunciare quanto accaduto un attivista della comunità Lgbtqia+, Fabio Naccio Nastri, che rilanciando il video di quanto accaduto dice: “Alle urla della minoranza, scusandosi peggiora la situazione. Questo è il partito di Giorgia Meloni“.

Pizzighini (M5S): “In scena peggior parodia film comico”

“A Lissone, durante il consiglio comunale, è andata in scena la parodia del peggior film di comicità, gretta, che non fa ridere ma solo paura. La consigliera di Fratelli d’Italia, Felicia Grazia Scaffidi, ha affermato con veemenza: ‘I gay? Li tratto come qualsiasi altra persona normodotata’. E ancora: ‘Ho più amici gay che normali’. La colpa non è della consigliera comunale, che non è del tutto consapevole di quel che dice, ma dei Fratelli d’Italia che l’hanno presentata e fatta eleggere. La maschera cade appena aprono bocca, perché ignorano l’empatia, il buonsenso, la civiltà e la sensibilità. Personaggi privi di vocabolario che non hanno alcuna idea di cosa siano i diritti, la libertà di espressione, l’autodeterminazione. Rappresento le istituzioni e la deriva della politica oggi mi fa solo vergognare davanti ai cittadini che rappresentiamo”. Lo ha detto la consigliera regionale della Lombardia Paola Pizzighini (M5S).

