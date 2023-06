La testimonianza di Maria Assandri nel processo a carico della donna per l'omicidio della piccola Diana di 18 mesi

“Il 20 luglio le ho mandato il ‘buongiorno’ intorno alle 8.15, mi ha risposto ‘sì sì stiamo rientrando, la bambina ieri mi ha fatto tribolare per i dentini‘”. Così la madre di Alessia Pifferi, Maria Assandri, testimoniando nel processo per omicidio volontario aggravato della piccola Diana, parlando della giornata – 20 luglio 2022 – in cui il corpo della bambina di 18 mesi è stato ritrovato senza vita nella loro casa di via Parea a Milano. La madre di Pifferi è parte civile nel processo e ha raccontato di aver sempre tenuto i contatti con figlia e nipote anche nei mesi in cui viveva a Crotone e non a Milano attraverso le videochiamate sul telefono, ma che in quell’ultima settimana si era sentita rispondere che Diana “stesse dormendo”. La morte della piccola “mi ha cambiato la vita – ha testimoniato – ho perso una figlia e una nipote“.

