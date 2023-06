Le parole di Francesco al termine dell'Angelus in Piazza San Pietro

“Nella ricorrenza dei 40 anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi, desidero esprimere ancora una volta la mia vicinanza ai familiari, soprattutto alla mamma. Assicuro la mia preghiera ed estendo il mio ricordo a tutte le famiglie che portano il dolore di una persona scomparsa”. Lo ha detto Papa Francesco al termine dell’Angelus in piazza San Pietro. In piazza erano presenti i manifestanti del corteo per ricordare i 40 anni dalla scomparsa della cittadina vaticana Manuela Orlandi.

