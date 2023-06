Prima bloccato piazzale Loreto, poi la zona di piazza Durante dove è avvenuto l'investimento

Un centinaio di persone ha bloccato intorno alle 8 di questa mattina piazzale Loreto a Milano, per poi spostarsi in piazza Durante, all’incrocio dove una 60enne in bici è stata investita e uccisa da una betoniera. Si tratta della quarta persona investita e uccisa in bicicletta da mezzi pesanti, come tir e betoniere, nella città di Milano dall’inizio del 2023.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata