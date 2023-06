La 60enne travolta sulla sua bici

Presidio di ciclisti in Piazza Durante a Milano ieri sera, dove una donna di 60 anni è stata investita questa mattina da una betoniera, morendo in seguito in ospedale per le ferite riportate. La vittima è stata travolta sulla sua bici vicino alle strisce pedonali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata