Lo striscione recita "Milano, dove la merce vale più della vita"

Un centinaio di ciclisti e cicliste ha bloccato intorno alle 8 di questa mattina piazzale Loreto a Milano, per poi spostarsi in piazza Durante, nel luogo dove ieri una donna di 60 anni è stata investita e uccisa da una betoniera. “Milano, dove la merce vale più della vita”, lo striscione retto dai manifestanti in bicicletta. Si tratta della quarta persona investita e uccisa in bicicletta da mezzi pesanti, come tir e betoniere, nella città di Milano dall’inizio del 2023. Proprio in piazzale Loreto a febbraio una 38enne era stata travolta e uccisa da un camion.

