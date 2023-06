Foto dall'archivio

Non è chiaro cosa sia accaduto e perché il giovane fosse in acqua ma secondo le prime ricostruzioni si trovava con degli amici

Un cadavere è stato ritrovato nel fiume Po oggi dai vigili del fuoco di Torino. Si potrebbe trattare del giovane disperso da alcuni giorni dopo essersi immerso all’altezza di Moncalieri. Sul posto anche i carabinieri. Non è chiaro cosa sia accaduto e perché il giovane fosse in acqua ma secondo le prime ricostruzioni si trovava con degli amici. Il corpo, ritrovato in acqua, non è ancora stato identificato.

