Tra i superstiti ci sono almeno 6 donne

Un nuovo naufragio di migranti si è verificato a Lampedusa. Un barchino di 6 metri è affondato in area Sar nella notte. A bordo vi erano almeno 44 migranti, sarebbero 3 invece i dispersi. I superstiti sono stati tratti in salvo dalla Guardia costiera e condotti al molo Favaloro.

Tra i superstiti ci sono almeno 6 donne. I naufraghi hanno riferito di provenire dal Burkina Faso, Gambia, Camerun, Costa d’Avorio, Guinea, Mali e Sudan. Ai soccorritori hanno riferito di essere partiti da Sfax in Tunisia, alle 21 di lunedì. La traversata sarebbe costata circa 3 mila dinari libici.

Tra i naufraghi sbarcati c’è anche una donna incinta che avrebbe ingerito tanta acqua. La donna è stata accompagnata al Poliambulatorio dell’isola per una visita ginecologica per constatare le condizioni di salute del bambino. In naufragio ha visto coinvolto un barchino di 6 metri, affondato in area Sar nella notte. A bordo vi erano almeno 44 migranti, sarebbero 3 invece i dispersi, secondo quanto hanno riferito i superstiti.

