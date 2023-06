Secondo i carabinieri, l'involucro contiene una batteria esausta per ricarica di microcar e non ci sarebbe un intento minatorio

Una scatola con fili neri che fuoriescono è stata trovata questa mattina dagli uomini della scorta del procuratore aggiunto di Firenze Luca Tescaroli, posizionata davanti all’abitazione del magistrato. Sono stati chiamati gli artificieri dei carabinieri. Secondo quanto riferiscono i carabinieri, la scatola contiene una batteria esausta per ricarica di microcar e non ci sarebbe un intento minatorio. In base a immagini registrate dalle telecamere di strada, sarebbero stati due uomini a collocare la scatola davanti al portone dell’abitazione la scorsa notte.

