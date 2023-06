Il decreto per 'ostinato rifiuto di osservare il voto di obbedienza'

Padre Marko Rupnik è stato dimesso dai Gesuiti. Rupnik è accusato di abusi sessuali, spirituali e psicologici nei confronti di donne. “Marko Ivan Rupnik – si legge in una nota diffusa dai Gesuiti – è stato licenziato dall’ordine dei gesuiti con decreto il 9 giugno ‘per ostinato rifiuto di osservare il voto di obbedienza‘. Abbiamo costretto padre Marko Rupnik a cambiare comunità e ad accettare una nuova missione in cui gli abbiamo offerto un’ultima possibilità come gesuita per fare i conti con il suo passato e per dare un segnale chiaro alle tante persone addolorate che lo stavano mettendo alla prova entrare in un cammino di verità – si legge nel comunicato – Di fronte al ripetuto rifiuto di Marko Rupnik di obbedire a questo mandato, purtroppo ci è rimasta solo una soluzione: le dimissioni dalla Compagnia di Gesù”.

