L'uomo freddato mentre usciva di casa assieme alla convivente e al figlio neonato

Ucciso con almeno due colpi di pistola vicino alla sua abitazione: l’omicidio è avvenuto nella tarda serata di ieri a Squinzano, comune in provincia di Lecce. La vittima si chiamava Luigi Guadadiello e aveva 42 anni. Stando a quanto si apprende, aveva precedenti penali per associazione per delinquere di stampo mafioso e spaccio di sostanze stupefacenti. Il 42enne era stato condannato a 16 anni per aver ucciso un uomo nel 2008, in provincia di Bergamo, ritenuto autore di violenza sessuale ai danni della sua compagna dell’epoca. Indagano i carabinieri.

Da quanto emerge dai primi elementi raccolti ad aprire il fuoco sarebbero stati due sicari arrivati a bordo di un’auto di grossa cilindrata, poco prima che la vittima uscisse con la convivente e il figlio neonato. Il 42enne è stato raggiunto da due colpi di pistola, uno al torace e l’altro a una gamba. É deceduto in ospedale, al Vito Fazzi di Lecce.

