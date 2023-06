Hanno perso la vita mentre stavano eseguendo operazioni di pulizia, probabilmente uno ha cercato di salvare l'altro

Ennesimo incidente mortale sul posto di lavoro. Padre e figlio sono morti nella serata di ieri a Gioia del Colle, in provincia di Bari, a causa delle esalazioni del vino, dopo essere finiti in una cisterna, in una cantina in via De Nicola. Stando a quanto si apprende, il figlio sarebbe caduto mentre stava eseguendo operazioni di pulizia. Il padre, a quel punto, avrebbe tentato di salvarlo. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che sono al lavoro per chiarire la dinamica e accertare eventuali responsabilità.

