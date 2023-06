La piccola Mia Kataleya Chicllo Alvarez è sparita sabato dall'ex hotel Astor

Appello della mamma della piccola Mia Kataleya Chicllo Alvarez, la bambina di origine peruviana di 5 anni della quale non si hanno più notizie dal primo pomeriggio di sabato 10 giugno. “È impossibile che lei si perda, impossibile che si allontani da sola. Qualcuno l’ha presa e l’ha portata via. Io ho detto ai carabinieri chi possono essere queste persone. Che me la riportino, non se la devono prendere con lei, questi problemi sono dei grandi non dei bambini. Non denuncio nessuno, ma per favore fate tornare a casa Kata, ridatemi la mia bambina”, ha detto la donna al Tg1. La piccola è scomparda dall’ex hotel Astor, nella zona nord di Firenze, dove vive con la famiglia.

