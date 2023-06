La panchina rossa della Regione Lombardia spostata nel centro della pizza di Città di Lombardia

Nel giorno dei funerali di Giulia Tramontano, la 29enne incinta di sette mesi uccisa dal fidanzato a Senago, che si terranno oggi a Sant’Antimo in provincia di Napoli, il presidente Attilio Fontana e la Giunta regionale hanno deciso in segno di lutto e vicinanza alla famiglia di posizionare la panchina rossa della Regione Lombardia, simbolo del contrasto alla violenza sulle donne, all’ingresso istituzionale di Palazzo Lombardia in via Restelli.

Da domani e per l’intera settimana, con la ripresa dell’attività lavorativa, la panchina verrà spostata nel centro della piazza Città di Lombardia.

