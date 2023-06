Sequestrate 600 dosi tra marijuana, eroina, crack e cocaina

La guardia di finanza di Vicenza ha smantellato un gruppo criminale dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti. Arrestati cinque cittadini nigeriani, in flagranza di reato. Vendevano prevalentemente marijuana, eroina, crack e cocaina, fra Arcugnano (VI) e Vicenza, generalmente in zona stazione, in Campo Marzio e nelle strade limitrofe al centro storico. All’interno delle abitazioni degli arrestati, i militari hanno rinvenuto e sequestrato, in parte occultati in mezzo ad abiti o all’interno di alcuni rotoli di carta igienica, in parte riposti su alcuni ripiani accanto a materiale da confezionamento e da taglio (bilancini di precisione, pellicola e bustine di cellophane), quasi 600 dosi pari a oltre 300 grammi tra eroina (152 dosi più 14 ovuli equivalenti ad ulteriori 280 dosi), marjuana (16 dosi); crack (02 “pietre” equivalenti a 75 dosi) e cocaina (72 dosi), 12.000,00 euro in banconote di piccolo taglio e 8 smartphone.

