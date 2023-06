Si tratta di persone rimosse dagli incarichi perché potrebbero "non aver impedito" o "non aver denunciato presunti abusi commessi dai colleghi"

Altri 17 agenti sono indagati nell’ambito dell’inchiesta della procura di Verona che ha portato all’arresto di cinque poliziotti accusati, a vario titolo, dei reati di tortura, lesioni, falso, omissioni di atti d’ufficio, peculato e abuso d’ufficio.

Le 17 persone indagate sono state destinate ad altri incarichi dal questore. Nella nota diffusa ieri dalla questura di Verona si faceva riferimento alla rimozione dagli incarichi di personale che “pur non avendo preso parte a episodi di violenza si presume possa non aver impedito o comunque non aver denunciato i presunti abusi commessi dai colleghi”.

Piantedosi: “Vicenda di enorme gravità”

Il ministro Piantedosi ha detto che, se confermata, la vicenda è di “enorme gravità”, dicendo che lede la dignità non solo delle vittime ma anche del corpo di Polizia.

