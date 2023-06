Grave incidente stradale nella notte

Un uomo di 38 anni è morto travolto a bordo di un monopattino da una moto guidata da un 43enne. È successo questa notte a Offlaga, nel Bresciano, in via Don Giuseppe Fondrieschi. L’incidente si è verificato una ventina di minuti dopo la mezzanotte e sul posto sono accorsi i soccorritori di Areu, la polizia stradale e i vigili del fuoco ma per il 38enne nulla da fare. Il decesso è stato constatato sul posto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata