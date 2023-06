Almeno un morto e 15 feriti nel rogo di un palazzo in ristrutturazione

Ha sprigionato una densa colonna di fumo nero l‘incendio scoppiato a Roma che ha coinvolto 7 piani di una palazzina in via D’onofrio, all’incrocio con Largo Nino Franchellucci, in zona Colli Aniene. Le persone coinvolte verranno dirottate sugli ospedali più vicini – il ‘Sandro Pertini’ è poco distante dal luogo in cui sono scoppiate le fiamme – e gli ustionati al Centro Ustioni del Sant’Eugenio. Si registra almeno un morto, 15 feriti e un centinaio di sfollati.

