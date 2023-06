L'avvocato Giovanni Cacciapuoti all'uscita degli uffici della procura di Milano

“Conoscendo Giulia e la sua gravidanza, difficilmente avrebbe fatto perdere tracce di sé in maniera volontaria. Hanno sospettato dalla prima ora che qualcosa non andasse“. Così il legale della famiglia Tramontano, Giovanni Cacciapuoti, all’uscita degli uffici della procura di Milano. “Se sospettavano di Alessandro Impagnatiello? Qualcosa sospettavano, la figlia non rispondeva al telefono e il convivente, padre del bimbo che portava in grembo, era vago. Era poco credibile almeno ai genitori di Giulia”.

