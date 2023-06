In corso i rilievi dei Carabinieri nell'appartamento dove vivevano Giulia Tramontano e Alessandro Impagnatiello

“L’arma è stata indicata, sarà repertata, sapremo tutto quanto all’esito delle indagini. Leggeremo tutto nelle carte, abbiamo posto i nostri quesiti”. Così Giovanni Cacciapuoti, avvocato della famiglia Tramontano all’uscita dall’appartamento di via Novella, a Senago, dove sono in corso i rilievi dei carabinieri. I militari della Scientifica hanno trovato il ceppo dei coltelli tra cui dovrebbe esserci quello indicato da Alessandro Impagnatiello come l’arma del delitto.

