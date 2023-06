Sequestrati beni per 3,8 milioni di euro

Associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, reati in materia di armi e, a vario titolo, reati fine in materia di stupefacenti. Con queste accuse, 25 persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza di Catanzaro tra la Calabria e diversi Paesi europei nell’ambito di un’indagine su un traffico internazionale di droga e armi. La procura della Repubblica del capoluogo calabrese, che coordina l’inchiesta, ha chiesto e ottenuto il contestuale sequestro di beni per un valore complessivo di 3,8 milioni di euro. L’operazione della DDA, guidata da Nicola Gratteri, è stata portata a termine in Italia e in altri Paesi dell’Unione Europea dal comando della Guardia di Finanza di Catanzaro, in collaborazione con lo Scico e le forze di polizia di Germania e Belgio, e il supporto di Europol e la rappresentanza italiana di Eurojust.

