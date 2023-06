Il giocatore è accusato di tentato omicidio per aver aggredito la sorella di 15 anni

E’ stato arrestato l’attaccante algerino Ishak Belfodil. L’ex giocatore di Bologna, Parma e Inter, oggi in forza ai qatarioti dell’Al-Gharafa, è accusato di tentato omicidio per aver aggredito la sorella 15enne. Lo riportano i media francesi, citando fonti della polizia. Belfodil, che al culmine di una lite avrebbe tentato di strangolare la giovane, è attualmente in custodia presso la stazione di polizia di Elancourt, comune della regione di Parigi. Secondo ‘Le Parisien’, la sorella non avrebbe ancora sporto denuncia.

