L'avvocato Lorenzo Repetti: "Accuse infondate e calunniose, il passato non c'entra nulla"

Accuse di “violenza” e “violenza sessuale” nei confronti della moglie dalla quale si sta separando per Omar Favaro, noto alle cronache per il delitto di Novi Ligure, ad Alessandria, del 2001, per il quale fu condannato con la fidanzata Erika De Nardo. La moglie lo accusa di violenze e stupro ma non solo: la figlia dei due, dice lei, avrebbe assistito alle violenze. Il caso, anticipato da Repubblica e confermato a LaPresse dall’avvocato di Favaro, è in tribunale a Ivrea, dove pende una causa di separazione tra i due, che si intreccia con l’affidamento della figlia. “Sono accuse che noi riteniamo infondate e strumentali nell’ottica di una causa civile di separazione giudiziale, pendente da oltre un anno al tribunale di Ivrea, nell’ambito di una conflittualità tra coniugi in cui si discute dell’affidamento della figlia minore”, spiega a LaPresse Lorenzo Repetti, che difese Omar Favaro anche dopo il delitto di Novi Ligure (in cui la madre e il fratellino di Omar furono uccisi). “Nell’ambito della causa si è discusso di chi dovesse essere il genitore affidatario: prima la bimba fu affidata al padre, poi alla madre. E’ poi stata fatta una ctu depositata a febbraio che dice che c’è capacità genitoriale di entrambi”. Le accuse di stupro sono emerse nel marzo 2023.

“La perizia è stata depositata e dice che c’è una capacità genitoriale anche del padre. Le accuse vanno contestualizzate nel caso di una separazione accesa tra i due”, dice ancora Repetti a LaPresse. Sul passato, secondo quanto si apprende, Omar non dice nulla: “Non c’è alcun collegamento”, conferma il legale che dice che questo passato potrebbe essere “strumentalizzato” dalla moglie. Il caso è esploso perché il pm ha chiesto il divieto di avvicinamento per Favaro alla moglie e alla bambina, richiesta rigettata dal gip. Il pm ha allora fatto ricorso al Tribunale delle Libertà: “Si attende la decisione”, dice ancora Repetti. “E’ stata rigettata perché i due non vivono insieme e non si ravvisava un rischio”.

