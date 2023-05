Foto d'archivio

Paura per venti bambini di un'elementare a Pontremoli

Paura per 20 bambini di una scuola elementare, rimasti coinvolti in un incidente con lo scuolabus questa mattina a Pontremoli, in provincia di Massa Carrara. Lo scuolabus, per cause da accertare, è uscito fuori strada, fermandosi su una fiancata: stando alle prime informazioni a bordo c’erano una ventina di bambini, alcuni dei quali sarebbero rimasti feriti. Sul luogo dell’incidente, avvenuto sulla strada provinciale 37, stanno già operando diverse squadre del 118 e gli elicotteri dei Vigili del Fuoco.

Una persona ancora incastrata

Ci sarebbe ancora una persona incastrata nello scuolabus. Delle venti persone all’interno, quasi tutti bambini, 19 risultano già fuori, alcuni presi in carico dal personale sanitario del 118 per gli accertamenti del caso. Una persona risulta incastrata all’interno del mezzo e le squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per estrarla. Sul posto oltre alle squadre di terra anche i sanitari del 118, due elicotteri dei vigili del fuoco, uno proveniente da Genova e l’altro da Cecina (Livorno) e l’elisoccorso Pegaso.

