Immagine d'archivio

I cadaveri sono stati trovati in avanzato stato di decomposizione, l'abitazione delle due era quasi completamente piena di rifiuti

I cadaveri di due sorelle ultraottantenni sono stati trovati stamattina nel loro appartamento dalla Questura di Monza e della Brianza dopo la segnalazione dell’amministratore di condominio, preoccupato perché da giorni non vedeva le due anziane. I corpi delle due donne sono stati trovati in due stanze diverse della casa e in avanzato stato di decomposizione. L’abitazione si presentava quasi completamente piena di rifiuti accumulati. Dai primi riscontri la porta dell’appartamento era regolarmente chiusa dall’interno, ne’ da un primo esame si rilevano evidenti segni di violenza. Disposto l’intervento del medico legale, con accertamenti in corso per capire cosa è accaduto, coordinati dalla Procura della Repubblica di Monza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata