Domenica mattina nel Canal Grande di Venezia è apparsa una chiazza di liquido verde fosforescente, segnalata da alcuni residenti all’altezza del Ponte di Rialto. Alcuni campioni d’acqua sono stati prelevati dai vigili del fuoco. Gli operatori dell’ Arpa Veneto stanno conducendo analisi per stabilire la natura della sostanza, che sembrerebbe comunque non tossica. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

