Controlli delle Fiamme Gialle in ristoranti, bar, gelaterie e imprese edili. Tra le persone segnalate anche componenti di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza

Le Fiamme Gialle del comando provinciale di Taranto, nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio, hanno individuato nei comuni di Taranto, Ginosa, Laterza, Massafra, Crispiano, Grottaglie, Carosino, Pulsano, Manduria, Lizzano, Avetrana, Maruggio e Torricella 32 lavoratori “in nero”. Sono in corso approfondimenti per verificare la regolarità dell’assunzione di altri 62 lavoratori. I controlli hanno interessato ristoranti, bar, gelaterie e imprese edili. Tra i lavoratori “in nero” scoperti, figurano 5 persone, risultate componenti di nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza. Immediata la segnalazione agli uffici Inps per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

