Si sta dirigendo verso il natante, al largo della Libia, la nave Life Support di Emergency

Un barcone con 500 migranti si trova alla deriva nel Mediterraneo centrale, al largo della Libia. Lo riferisce Alarm Phone. “Le persone riferiscono che molta acqua è entrata nel ponte inferiore della barca alla deriva, costringendoli a spostarsi su quello superiore. Finora, nessun salvataggio è in vista e le autorità tacciono su qualsiasi tentativo di salvare questa barca in grave pericolo. La gente chiede soccorso immediato!“, scrive la Ong spiegando che “le persone sono fuggite dalla Libia diversi giorni fa e il loro motore non funziona e sono ancora alla deriva”. La Ong invia “le autorità a non ritardare i soccorsi”.

Nave Emergency verso barcone in difficoltà

La nave Life Support di Emergency si sta dirigendo verso il barcone. Il natante, fa sapere la Ong, “sta già imbarcando acqua, con a bordo 45 donne, tra cui diverse in stato di gravidanza, e 56 bambini, uno nato la scorsa notte”.”Nonostante la gravità della situazione – viene evidenziato dai soccorsi – nessuna autorità ha risposto finora alla richiesta di coordinamento dei soccorsi”.

