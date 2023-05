Nella Regione è piovuta in pochi giorni la pioggia che cade in un anno. Attesa per l'arrivo della premier Meloni

È ancora allerta rossa, in Emilia Romagna, flagellata dal maltempo, dove è piovuta in pochi giorni la pioggia che cade in un anno. La protezione civile nazionale ha emanato per la giornata di oggi, allerta meteo e idrogeologica su parte dell’Emilia Romagna e sulla Sicilia orientale. Allerta arancione su settori di Emilia-Romagna, Piemonte, e parte della Sicilia. Allerta gialla valutata in Sardegna, Calabria, Basilicata e Lazio e su parte di Abruzzo, Molise, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Marche, Toscana e Valle d’Aosta.

Meloni in volo verso l’Italia

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è in volo verso l’Emilia Romagna, dove è attesa intorno all’ora di pranzo per seguire da vicino l’emergenza maltempo e un sopralluogo delle aree colpite dall’alluvione. L’aereo di Stato su cui viaggia la premier è decollato a notte fonda da Hiroshima, dove oggi si è chiuso il vertice del G7, e ha fatto uno scalo tecnico in Kazakistan prima dell’arrivo in Italia.

Piantedosi a Bologna

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sta partecipando alla riunione del Centro di Coordinamento dei Soccorsi (CCS) della Prefettura di Bologna. Sono presenti o video-collegati il capo del dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, i prefetti di Bologna, Rimini, Ravenna e Forlì Cesena, l’assessore regionale alla protezione civile, Irene Priolo, il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, e i vertici di enti e istituzioni delle zone interessate dal Maltempo che sono impegnati sul fronte dei soccorsi.

4mila interventi vigili del fuoco in Emilia Romagna

In Emilia Romagna 1.121 vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di soccorso: 301 sono al lavoro nella provincia di Forlì e 506 in quella di Ravenna, i territori dove permangono le maggiori criticità. 330 sono i soccorritori acquatici, 80 gli esperti nelle operazioni di prosciugamento con pompe e idrovore, 38 le unità specialistiche speleo alpino fluviali, 21 i sommozzatori. Dei mezzi impiegati attualmente nei luoghi colpiti dal Maltempo, 35 sono piccoli natanti, 7 gli anfibi, 14 le pompe e idrovore, 4 gli elicotteri, di cui 3 AW139 e 1 S-64 e 10 i droni. 3.998 gli interventi effettuati finora: 1.202 a Bologna, 1.508 a Ravenna, 970 a Forlì Cesena, 318 a Rimini.

